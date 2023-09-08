Игошина (Зверева) Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошина (Зверева) Светлана Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Леонид Григорьевич

Мать: Зверева Римма Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игошин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычёва Наталья

Отец ребёнка: Игошин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игошин Артём

Отец ребёнка: Игошин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игошин Владимир

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