Денкс Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.11.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Денкс Александр
Отец ребёнка: Денкс Генрих Артур
Лимбажи, Limbažu novads
Рождение ребёнка
11.02.1880
Сын: Денкс Николай
Отец ребёнка: Денкс Генрих Артур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Денкс Генрих Артур
Смерть
20.11.1908
Шаркино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область