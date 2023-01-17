Денкс Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денкс Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.11.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Денкс Александр

Отец ребёнка: Денкс Генрих Артур

Лимбажи, Limbažu novads
Рождение ребёнка
11.02.1880

Сын: Денкс Николай

Отец ребёнка: Денкс Генрих Артур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Денкс Генрих Артур

Смерть
20.11.1908
Шаркино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
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