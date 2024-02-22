Мягкова Пелагея Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова Пелагея Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мягков Дмитрий Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Чеснокова Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобова Федор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Боблий Мария Николаева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобов Иван Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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