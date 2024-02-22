Мягкова Пелагея Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мягков Дмитрий Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобова Чеснокова Анна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобова Боблий Мария Николаева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан