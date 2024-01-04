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Иванюк Виктория Вячеславовна
Иванюк Виктория Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.1991
Пол
Женский
Отец
Иванюк Вячеслав Александрович
Мать
Закутаева Галина Александровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1991
Отец:
Иванюк Вячеслав Александрович
Мать:
Закутаева Галина Александровна
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