Буташев Кирилл
Место рожденияс. Строевское Путятинского района Рязанской области
Дата рождения13.09.1988
Дата смерти13.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1988
Отец: Буташев Виктор
Бракосочетание
06.10.2012
Рождение ребёнка
22.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буташева (Гурбанова) Зенфира
Рождение ребёнка
30.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буташева (Гурбанова) Зенфира
Смерть
13.02.2016
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно