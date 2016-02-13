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Буташев Кирилл

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Место рождения

с. Строевское Путятинского района Рязанской области

Дата рождения

13.09.1988

Дата смерти

13.02.2016

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1988

Отец: Буташев Виктор

Мать: Буташева (Иванова) Татьяна

Бракосочетание
06.10.2012

Жена: Буташева (Гурбанова) Зенфира

Рождение ребёнка
22.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буташева (Гурбанова) Зенфира

Рождение ребёнка
30.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буташева (Гурбанова) Зенфира

Смерть
13.02.2016
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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