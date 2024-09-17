Саляхутдинов Миннигарай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаляхутдинов Миннигарай

Саляхутдинов Миннигарай

Место рождения

Байгузино

Дата рождения

04.07.1901

Дата смерти

31.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1901

Отец: Саляхетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан

Рождение ребёнка
10.08.1929

Сын: Саляхов Рафаэль

Мать ребёнка: Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан

Рождение ребёнка
01.08.1936

Сын: Саляхов Фагим

Мать ребёнка: Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан

Рождение ребёнка
15.12.1943

Сын: Саляхов Забир

Мать ребёнка: Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан

Родовое село Саляховых
Смерть
31.08.1985
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.