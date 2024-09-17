Саляхутдинов Миннигарай
Место рожденияБайгузино
Дата рождения04.07.1901
Дата смерти31.08.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1901
Отец: Саляхетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1929
Сын: Саляхов Рафаэль
Мать ребёнка: Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан
Рождение ребёнка
01.08.1936
Сын: Саляхов Фагим
Мать ребёнка: Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан
Рождение ребёнка
15.12.1943
Сын: Саляхов Забир
Мать ребёнка: Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан
Родовое село Саляховых
Смерть
31.08.1985
Похороны
Неизвестно