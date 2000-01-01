Турчин Григорий
Место рожденияБердск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турчин Роман
Мать: Мария
Бердск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турчина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турчина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турчина Людмила
Смерть
Неизвестно