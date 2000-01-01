Турчин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурчин Григорий

Турчин Григорий

avatar

Место рождения

Бердск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турчин Роман

Мать: Мария

Бердск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турчина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турчина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турчина Людмила

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close