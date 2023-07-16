Бойко Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бойко Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
16.02.1923
Дочь: (Бойко) Анна Павловна
Мать ребёнка: Бойко Фёкла Максимовна
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
3 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Николаем Филипповичем Бойко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойко ... Показать все
Смерть
Неизвестно