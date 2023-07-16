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Бойко Павел Дмитриевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1903 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бойко Дмитрий

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Фёкла Максимовна

Рождение ребёнка
16.02.1923

Дочь: (Бойко) Анна Павловна

Мать ребёнка: Бойко Фёкла Максимовна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
3 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Николаем Филипповичем Бойко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойко ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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