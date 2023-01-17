Феодора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Мартин Корнильевич

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Феодора Мартиновна

Отец ребёнка: Мартин Корнильевич

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Дарья Мартиновна

Отец ребёнка: Мартин Корнильевич

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Дарья Мартиновна

Отец ребёнка: Мартин Корнильевич

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартин Корнильевич

Место жительства
Неизвестно
Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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