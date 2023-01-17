Феодора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Мартин Корнильевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Феодора Мартиновна
Отец ребёнка: Мартин Корнильевич
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Дарья Мартиновна
Отец ребёнка: Мартин Корнильевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Дарья Мартиновна
Отец ребёнка: Мартин Корнильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартин Корнильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно