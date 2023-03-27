Громцева (Боголюбова) Юлия Эрастовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Боголюбов Эраст Петрович
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Громцев Василий Викторович
Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич
Рождение ребёнка
18.09.1877
Дочь: Капитолина Викторовна
Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Громцев Николай Викторович
Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич
Рождение ребёнка
12.02.1884
Дочь: Мирославская Мария Викторовна
Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич
Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1885
Сын: Громцев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Громцев Александр Викторович
Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич
Рождение ребёнка
02.05.1897
Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич