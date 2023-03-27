Громцева (Боголюбова) Юлия Эрастовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громцева (Боголюбова) Юлия Эрастовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Боголюбов Эраст Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Громцев Василий Викторович

Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич

Рождение ребёнка
18.09.1877

Дочь: Капитолина Викторовна

Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Громцев Николай Викторович

Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич

Рождение ребёнка
12.02.1884

Дочь: Мирославская Мария Викторовна

Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич

Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1885

Сын: Громцев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Громцев Александр Викторович

Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич

Рождение ребёнка
02.05.1897

Сын: Громцев Иоанн Викторович

Отец ребёнка: Громцев Виктор Матвеевич

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