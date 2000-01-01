Проскурина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1920

Сын: Проскурин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Проскурин Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутепова Ганна Ивановна

Отец ребёнка: Проскурин Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскурин Иван Ильич

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