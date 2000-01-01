Проскурина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1920
Сын: Проскурин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Проскурин Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутепова Ганна Ивановна
Отец ребёнка: Проскурин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проскурин Иван Ильич