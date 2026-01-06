Хобот (Рогоза) Мария Ипатьевна 12.12.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хобот (Рогоза) Мария Ипатьевна

Автор
НС
Селезнев Н.

женский, родилась 12.12.1940

умерла Неизвестно

Мать
(Esva) Alide-Rosalie Юлиусовна25.12.1907 г.р.
Отец
Рогоза Ипатий Петрович04.06.1900 г.р.
Супруги
Хобот Василий Гаврилович04.08.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1940

Отец: Рогоза Ипатий Петрович

Мать: (Esva) Alide-Rosalie Юлиусовна

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хобот Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
14.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хобот Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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