Хобот (Рогоза) Мария Ипатьевна
женский, родилась 12.12.1940
умерла Неизвестно
Мать(Esva) Alide-Rosalie Юлиусовна25.12.1907 г.р.
ОтецРогоза Ипатий Петрович04.06.1900 г.р.
Супруги
Хобот Василий Гаврилович04.08.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1940
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хобот Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно