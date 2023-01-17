Худякова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Сын: Худяков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Худяков Василий Игнатьевич
Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно