Худякова Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Сын: Худяков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Игнатьевич

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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