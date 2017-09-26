Белоусова Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Людмила Евгеньевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

22.11.1935

Дата смерти

26.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1969
г. Гриндельвальд, Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.09.2017
г. Гриндельвальд, Швейцария
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