Белоусова Людмила Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1935
Дата смерти26.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1969
г. Гриндельвальд, Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.09.2017
г. Гриндельвальд, Швейцария