Милосердова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милосердова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милосердов Семен Яковлев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Милосердов Константин Семенов

Отец ребёнка: Милосердов Семен Яковлев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Милосердов Григорий Семенов

Отец ребёнка: Милосердов Семен Яковлев

Смерть
Неизвестно

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