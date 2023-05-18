Ловчикова (Ненашева) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1886
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1905
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Бракосочетание
16.?.1905
Рождение ребёнка
16.11.1906
Сын: Ловчиков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
21.09.1908
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
28.02.1914
Сын: Ловчиков Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
25.09.1916
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
11.03.1919
Сын: Ловчиков Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
07.10.1923
Сын: Ловчиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
27.10.1927
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Смерть
1959