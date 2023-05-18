Ловчикова (Ненашева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Ненашева) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1886

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1905

Сын: Ловчиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
16.?.1905

Муж: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.11.1906

Сын: Ловчиков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Ловчиков Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Ловчиков Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.09.1916

Сын: Ловчиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.03.1919

Сын: Ловчиков Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.10.1923

Сын: Ловчиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.10.1927

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1959
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