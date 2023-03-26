Минаков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинаков Михаил

Минаков Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Минаков Михей

Мать: не указана

Зольская, кзч. стан. проживал с1880
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Минаков Петр Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Минаков Ефим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Минаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Минаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Зольская, Кировский, Ставропольский край
Дер. Сопочная, Карпысакская волость, Томский уезд проживал в 1923
Рождение ребёнка
1881

Сын: Минаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Зольская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 05.02.1895 ст.

Сын: Минаков Кир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Зольская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Минаков Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Зольская, Кировский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close