Минаков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Минаков Михей
Зольская, кзч. стан. проживал с1880
Рождение ребёнка
Около 1873
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Минаков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Минаков Алексей Михайлович
Дер. Сопочная, Карпысакская волость, Томский уезд проживал в 1923
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
Около 05.02.1895 ст.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Минаков Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно