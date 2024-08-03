Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна
Место рожденияПрилепы
Дата рождения1914
Дата смерти1997
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Курбинов Демид Николаевич
Мать: Курбинова Акулина
Рождение ребёнка
1942
Сын: Цикунов Виталий Данилович
Отец ребёнка: Цикунов Данила Фёдорович
Рождение ребёнка
07.09.1946
Сын: Цикунов Александр Данилович
Отец ребёнка: Цикунов Данила Фёдорович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Цикунов Алексей Данилович
Отец ребёнка: Цикунов Данила Фёдорович
Смерть
1997