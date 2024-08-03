Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна

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Место рождения

Прилепы

Дата рождения

1914

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Курбинов Демид Николаевич

Мать: Курбинова Акулина

Рождение ребёнка
1942

Сын: Цикунов Виталий Данилович

Отец ребёнка: Цикунов Данила Фёдорович

Рождение ребёнка
07.09.1946

Сын: Цикунов Александр Данилович

Отец ребёнка: Цикунов Данила Фёдорович

Прилепы, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Цикунов Алексей Данилович

Отец ребёнка: Цикунов Данила Фёдорович

Смерть
1997
Прилепы, Дубровский муниципальный район, Брянская область

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