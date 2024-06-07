Анна Евстафьевна 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Евстафьевна

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1812 или 1820 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Рождение
1846

Отец: Евстафий (Астафий) Фомин (Фомич)

Мать: Евфросинья Фокина

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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