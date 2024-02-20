Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.2016
Сын: Буянов Архип Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Константинович
Рождение ребёнка
14.03.2019
Дочь: Буянова Кира Константиновна
Отец ребёнка: Буянов Константин Константинович