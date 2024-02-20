Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1986

Отец: Распутин Вячеслав Анатольевич

Мать: Распутина (Протопопова) Галина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Константин Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Константин Константинович

Рождение ребёнка
24.11.2016

Сын: Буянов Архип Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Константинович

Рождение ребёнка
14.03.2019

Дочь: Буянова Кира Константиновна

Отец ребёнка: Буянов Константин Константинович

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