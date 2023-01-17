Чулкова (Жеребцова) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жеребцов Сергей Алексеевич
Мать: Жеребцова Харитинья
Рождение ребёнка
13.08.1939
Дочь: Пономарева Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чулков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.05.1952
Дочь: Тищенко Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белых Дина Дмитриевич
Отец ребёнка: Чулков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чулков Дмитрий Алексеевич
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно