Чулкова (Жеребцова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова (Жеребцова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жеребцов Сергей Алексеевич

Мать: Жеребцова Харитинья

Рождение ребёнка
13.08.1939

Дочь: Пономарева Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чулков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.05.1952

Дочь: Тищенко Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чулков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белых Дина Дмитриевич

Отец ребёнка: Чулков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Чулков Дмитрий Алексеевич

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чулков Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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