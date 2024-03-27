Харичев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харичев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1902

Дочь: Решетникова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Харичева Анна

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
1907

Сын: Харичев Василий

Мать ребёнка: Харичева Анна

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
1912

Сын: Харичев Сергей

Мать ребёнка: Харичева Анна

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Харичева Анна

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Харичев Александр

Мать ребёнка: Харичева Анна

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харичева Анна

Смерть
Неизвестно
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