Дарья Петрова
женский, родилась 25.02.1880, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 20.05.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДашкин В 1896 Пётр Спиридонов1844 г.р.
МатьСтепанида Сергеева1843 г.р.
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Рождение
25.02.1880
Отец: Дашкин В 1896 Пётр Спиридонов
Мать: Степанида Сергеева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.05.1883
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область