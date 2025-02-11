Дарья Петрова 25.02.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.02.1880, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 20.05.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дашкин В 1896 Пётр Спиридонов1844 г.р.
Мать
Степанида Сергеева1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1880

Отец: Дашкин В 1896 Пётр Спиридонов

Мать: Степанида Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.05.1883
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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