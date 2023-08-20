Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна
Место рожденияБратск Иркутская область
Дата рождения04.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972
Бракосочетание
25.11.1989
Рождение ребёнка
07.05.1990
Сын: Новородонов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Новородонов Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
16.08.1995
Сын: Новородонов Антон Владимирович
Отец ребёнка: Новородонов Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
30.03.2008
Сын: Новородонов Макар Владимирович
Отец ребёнка: Новородонов Владимир Юрьевич