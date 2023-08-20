Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна

Место рождения

Братск Иркутская область

Дата рождения

04.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972

Отец: Родионов Геннадий Федорович

Мать: Родионова Александра Алексеевна

Бракосочетание
25.11.1989

Муж: Новородонов Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
07.05.1990

Сын: Новородонов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Новородонов Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
16.08.1995

Сын: Новородонов Антон Владимирович

Отец ребёнка: Новородонов Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
30.03.2008

Сын: Новородонов Макар Владимирович

Отец ребёнка: Новородонов Владимир Юрьевич

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