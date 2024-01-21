Уткина Антонина Ефимовна (Евдокимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткина Антонина Ефимовна (Евдокимовна)

Уткина Антонина Ефимовна (Евдокимовна)

Место рождения

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
приведенная дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Дмитрий Николаев(вич)

Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Михаил Николаев(вич)

Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина Наталья Николаева(вна)

Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)

Бракосочетание
25.10.1899 ст.

Муж: Уткин Николай Порфирьев(вич)

Рождение ребёнка
23.07.1903

Дочь: Евдокия Николаева(вна)

Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)

Рождение ребёнка
05.09.1908

Дочь: Полякова (Уткина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)

Рождение ребёнка
21.03.1911

Сын: Уткин Василий Николаев(вич)

Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.