Уткина Антонина Ефимовна (Евдокимовна)
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
приведенная дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Дмитрий Николаев(вич)
Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Михаил Николаев(вич)
Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уткина Наталья Николаева(вна)
Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)
Бракосочетание
25.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1903
Дочь: Евдокия Николаева(вна)
Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)
Рождение ребёнка
05.09.1908
Дочь: Полякова (Уткина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)
Рождение ребёнка
21.03.1911
Сын: Уткин Василий Николаев(вич)
Отец ребёнка: Уткин Николай Порфирьев(вич)
Смерть
Неизвестно