Зелова (Казакова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1959
Дата смерти29.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1992
Дочь: Зелова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2019