Зелова (Казакова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелова (Казакова) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1959

Дата смерти

29.11.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1992

Дочь: Зелова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.2019

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