Востриков Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1911
Дочь: Вострикова Марфа Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Липецкая область, Добринский район, деревня Воля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострикова Марина Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно