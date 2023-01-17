Востриков Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1911

Дочь: Вострикова Марфа Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Липецкая область, Добринский район, деревня Воля
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострикова Марина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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