Бусыгин Вячеслав Юрьевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1973
Отец: Бусыгин Юрий Сергеевич
Образование
С 1988 по 1992
Новокузнецкий горно-транспортный техникум
Бракосочетание
Около 1989
Рождение ребёнка
14.04.1991
Дочь: Соболева Диана Вячеславовна
Мать ребёнка: Бусыгина Оксана Викторовна
Работа или профессия
С 1992 по 1994
АО "ЗСМК" Должность: Водитель, инженер по безопасности движения
Работа или профессия
С 1998
Торговое предприятие "Ноградский" Должность: Исполнительный директор
Рождение ребёнка
20.09.1999
Дочь: Бусыгина Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Бусыгина Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
18.08.2012
Дочь: Бусыгина Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Бусыгина Оксана Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
ООО "ТД "Сибирь-Ойл"
Образование
Неизвестно
СибАГС. Специальность: Менеджер-управленец. Уровень образования: Высшее