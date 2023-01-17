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Бусыгин Вячеслав Юрьевич

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

19.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1973

Отец: Бусыгин Юрий Сергеевич

Мать: Бусыгина Галина Тимофеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Образование
С 1988 по 1992
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Новокузнецкий горно-транспортный техникум
Бракосочетание
Около 1989

Жена: Бусыгина Оксана Викторовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.04.1991

Дочь: Соболева Диана Вячеславовна

Мать ребёнка: Бусыгина Оксана Викторовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Работа или профессия
С 1992 по 1994
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
АО "ЗСМК" Должность: Водитель, инженер по безопасности движения
Работа или профессия
С 1998
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Торговое предприятие "Ноградский" Должность: Исполнительный директор
Рождение ребёнка
20.09.1999

Дочь: Бусыгина Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Бусыгина Оксана Викторовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.08.2012

Дочь: Бусыгина Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Бусыгина Оксана Викторовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
ООО "ТД "Сибирь-Ойл"
Образование
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
СибАГС. Специальность: Менеджер-управленец. Уровень образования: Высшее
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