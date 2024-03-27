Рахимов Габит (Шариф) Салахетдинович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти11.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Рахимов Салахетдин
Мать: Рахимова Шамсикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахимова Фариза
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рахимов Гибадрахман Габитович
Мать ребёнка: Рахимова Фариза
Смерть
11.11.1914
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно