Рахимов Габит (Шариф) Салахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Габит (Шариф) Салахетдинович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1876

Дата смерти

11.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Рахимов Салахетдин

Мать: Рахимова Шамсикамал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова Фариза

Рождение ребёнка
1897

Сын: Рахимов Гибадрахман Габитович

Мать ребёнка: Рахимова Фариза

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.11.1914
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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