Петрова Глафира Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно