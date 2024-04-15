Петрова Глафира Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Глафира Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Петров Федот Никитович

Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Никита Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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