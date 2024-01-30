Krünberg (Tubro) Anna Maria
Место рожденияPähu
Дата рождения29.01.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Krünberg Jaan
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1913
Дочь: Kreek (Krünberg) Vilhelmine Marie
Отец ребёнка: Krünberg Jaan