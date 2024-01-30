Krünberg (Tubro) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krünberg (Tubro) Anna Maria

Место рождения

Pähu

Дата рождения

29.01.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Krünberg Jaan

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1913

Дочь: Kreek (Krünberg) Vilhelmine Marie

Отец ребёнка: Krünberg Jaan

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