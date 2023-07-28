Безверхая (Пономарева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безверхий Евгений Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1976