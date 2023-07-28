Безверхая (Пономарева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безверхая (Пономарева) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безверхий Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безверхий Евгений Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1976

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