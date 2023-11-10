Сигалёв Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1926
Дата смерти02.12.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1926
Отец: Сигалёв Дмитрий
Рождение ребёнка
20.09.1951
Дочь: Стрельцова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Сигалёва Ирина Ефимовна
посёлок Красная речка Хабаровского района
Рождение ребёнка
?.08.1953
Сын: Сигалёв Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Сигалёва Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
20.04.1955
Дочь: Долгова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Сигалёва Ирина Ефимовна
Некрасовка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
02.12.1986