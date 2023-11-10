Сигалёв Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигалёв Сергей Дмитриевич

Сигалёв Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1926

Дата смерти

02.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1926

Отец: Сигалёв Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1951

Дочь: Стрельцова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Сигалёва Ирина Ефимовна

посёлок Красная речка Хабаровского района
Рождение ребёнка
?.08.1953

Сын: Сигалёв Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Сигалёва Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
20.04.1955

Дочь: Долгова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Сигалёва Ирина Ефимовна

Некрасовка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
02.12.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close