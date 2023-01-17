Наливкина Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти12.06.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1948
Дочь: Наливкина Людмила Гейзевна
Отец ребёнка: Бенедикти Гейза Фердинандович
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
12.06.1971
Большой Керлегеш, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область