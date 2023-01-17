Наливкина Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливкина Пелагея Федоровна

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Место рождения

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1911

Дата смерти

12.06.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.07.1948

Дочь: Наливкина Людмила Гейзевна

Отец ребёнка: Бенедикти Гейза Фердинандович

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
12.06.1971
Большой Керлегеш, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
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