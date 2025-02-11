Агриппина Матвеевна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Агриппина Матвеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла 21.01.1888, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Темлянцев Фотий Николаевич20.07.1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
25.01.1871

Муж: Темлянцев Фотий Николаевич

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
21.01.1888
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

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