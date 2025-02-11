Агриппина Матвеевна
женский, родилась 1850, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла 21.01.1888, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Темлянцев Фотий Николаевич20.07.1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1871
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.01.1888
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область