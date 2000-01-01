Быстров Юрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстров Юрий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быстров Фёдор Иванович

Мать: Писарева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1973

Дочь: Быстрова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Новак Валерия Ивановна

Караганда, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Олег Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новак Валерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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