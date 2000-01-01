Быстров Юрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быстров Фёдор Иванович
Мать: Писарева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1973
Дочь: Быстрова Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Новак Валерия Ивановна
Караганда, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстров Олег Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новак Валерия Ивановна
Смерть
Неизвестно