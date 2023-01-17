Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

09.12.1928

Дата смерти

28.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1951

Дочь: Стычинская ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА

Мать ребёнка: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1952

Дочь: Семёнова ГАЛИНА АНТОНОВНА

Мать ребёнка: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников АЛЕКСААНДР АНТОНОВИЧ

Мать ребёнка: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА

Смерть
28.08.1960
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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