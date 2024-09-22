Рабинович (Аронович) Белла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Рабинович Александр Львович
Отец ребёнка: Рабинович Лев Абрамович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Рабинович) Нина Львовна
Отец ребёнка: Рабинович Лев Абрамович
Смерть
Неизвестно