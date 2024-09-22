Рабинович (Аронович) Белла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович (Аронович) Белла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабинович Лев Абрамович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Рабинович Александр Львович

Отец ребёнка: Рабинович Лев Абрамович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Рабинович) Нина Львовна

Отец ребёнка: Рабинович Лев Абрамович

Смерть
Неизвестно

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