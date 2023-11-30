Золотарева Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1930

Дата смерти

07.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1930

Отец: Золотарев Дмитрий Нестерович

Мать: Золотарева Александра Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Вера Владимировна

Мать ребёнка: Золотарева (Гришина) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Золотарева (Гришина) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Золотарева (Гришина) Валентина Павловна

Смерть
07.09.1979

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