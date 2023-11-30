Золотарева Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1930
Дата смерти07.09.1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Вера Владимировна
Мать ребёнка: Золотарева (Гришина) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Золотарева (Гришина) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Золотарева (Гришина) Валентина Павловна
Смерть
07.09.1979