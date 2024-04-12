Шестаков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1977
Отец: Шестаков Николай Михайлович
Мать: Синкина Людмила
Рождение ребёнка
23.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудык Ольга Анатольевна
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудык Ольга Анатольевна