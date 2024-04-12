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Шестаков Сергей Николаевич

Место рождения

Таежный, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

01.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1977

Отец: Шестаков Николай Михайлович

Мать: Синкина Людмила

Таежный, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
23.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудык Ольга Анатольевна

Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудык Ольга Анатольевна

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