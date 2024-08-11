Слезкина Анисья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слезкина Анисья Ильинична

Место рождения

Подчерково

Дата рождения

26.12.1820 ст.

Дата смерти

24.06.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1820 ст.

Отец: Илья Никифорович

Мать: Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слезкин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Слезкин Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Слезкин Григорий Федорович

Смерть
24.06.1903 ст.
Татищево, Дмитровский, Московская область

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