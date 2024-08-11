Слезкина Анисья Ильинична
Место рожденияПодчерково
Дата рождения26.12.1820 ст.
Дата смерти24.06.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1820 ст.
Отец: Илья Никифорович
Мать: Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Слезкин Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Слезкин Григорий Федорович
Смерть
24.06.1903 ст.
Татищево, Дмитровский, Московская область