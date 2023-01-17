Заикина Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина Анна Матвеевна

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Место рождения

Верхний Шурняк, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.11.1886

Дата смерти

22.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Шурняк, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: Сычева Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Сычев Николай Стефанович

Большое Елово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.03.1986
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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