Заикина Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1886
Дата смерти22.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: Сычева Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Сычев Николай Стефанович
Большое Елово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.03.1986
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)