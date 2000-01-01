Тупамау Ельсина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупамау Ельсина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тупамаху Сузанна

Рождение ребёнка
20.06.1967

Сын: Сахертиан Лукас Фединанд

Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд

Рождение ребёнка
26.04.1970

Сын: Сахертиан Доналд

Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупамаху Деббй

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахертиан Андре Кристиано

Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахертиан Анета

Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахертиан Ельса

Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд

Смерть
Неизвестно
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