Тупамау Ельсина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Тупамаху Сузанна
Рождение ребёнка
20.06.1967
Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд
Рождение ребёнка
26.04.1970
Сын: Сахертиан Доналд
Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тупамаху Деббй
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахертиан Андре Кристиано
Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахертиан Анета
Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахертиан Ельса
Отец ребёнка: Сахертиан Фердинанд
Смерть
Неизвестно