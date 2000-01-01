Наталья Антония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Антония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Антоний Петрович

Мать: Евдокия Антонова

Смерть
Неизвестно
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