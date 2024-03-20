(Weisse) Anna Maria
Место рожденияTallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Дата рожденияОколо 17.08.1763
Дата смертиОколо 05.09.1764
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.08.1763
Отец: Weisse Johann Philipp
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Смерть
Около 05.09.1764
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Похороны
Неизвестно
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia