(Weisse) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Weisse) Anna Maria

Место рождения

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia

Дата рождения

Около 17.08.1763

Дата смерти

Около 05.09.1764

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.08.1763

Отец: Weisse Johann Philipp

Мать: Weisse Catharina Elisabeth

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Смерть
Около 05.09.1764
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Похороны
Неизвестно
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
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