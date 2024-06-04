Малевинский Николай Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Малевинская) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Малевинская Лидия Арсеньевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Малевинский Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Малевинская Лидия Арсеньевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Малевинская) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Малевинская Лидия Арсеньевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Малевинский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Малевинская Лидия Арсеньевна
Смерть
Неизвестно