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Малевинский Николай Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Малевинский Вячеслав Ионович

Мать: Малевинская (Святогорова) Павла Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малевинская Лидия Арсеньевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Малевинская) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Малевинская Лидия Арсеньевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Малевинский Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Малевинская Лидия Арсеньевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Малевинская) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Малевинская Лидия Арсеньевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Малевинский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Малевинская Лидия Арсеньевна

Смерть
Неизвестно

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