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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Кувакина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Кувакин Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каданцева (Кувакина) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кувакин Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувакин Александр Иванович
Отец ребёнка: Кувакин Иван Митрофанович