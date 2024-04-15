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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Кувакина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Кувакин Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каданцева (Кувакина) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кувакин Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувакин Александр Иванович

Отец ребёнка: Кувакин Иван Митрофанович

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