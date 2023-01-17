Дементьев Борис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Борис Дмитриевич

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Место рождения

Иркутское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.01.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силкина Валентина Федоровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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