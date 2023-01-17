Дементьев Борис Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силкина Валентина Федоровна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно