Ustjugov / Устюгов Nikolai / Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sakovich Vera
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ustjugova Roza / Роза
Рождение ребёнка
08.04.1931
Дочь: Isipova \\ Исыпова Galina
Мать ребёнка: Ustjugova Roza / Роза
Рождение ребёнка
Около 01.09.1932
Дочь: Kurilovich Zina
Мать ребёнка: ?
Плещеницы, Логойский район, Минская область
Смерть
Около 1944