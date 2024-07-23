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Ustjugov / Устюгов Nikolai / Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sakovich Vera

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ustjugova Roza / Роза

Рождение ребёнка
08.04.1931

Дочь: Isipova \\ Исыпова Galina

Мать ребёнка: Ustjugova Roza / Роза

Рождение ребёнка
Около 01.09.1932

Дочь: Kurilovich Zina

Мать ребёнка: ?

Плещеницы, Логойский район, Минская область
Смерть
Около 1944

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