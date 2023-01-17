Яницкая Прасковья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Яницкая Клавдия Иосифовна
Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Коновец Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Яницкая Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Из посемейного списка 1923 года мне стали известны дети от второго брака моего ПраДе Иосифа Ф.277, оп.1, Д.2596, посемейный список на листе 213оборот-214
Смерть
1975
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край