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Яницкая Прасковья Гавриловна

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Место рождения

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Яницкая Клавдия Иосифовна

Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Коновец Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Яницкая Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

Из посемейного списка 1923 года мне стали известны дети от второго брака моего ПраДе Иосифа Ф.277, оп.1, Д.2596, посемейный список на листе 213оборот-214
Смерть
1975
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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